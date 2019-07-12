Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Трагедия во Львовской области: ребенок утонул в колодце

12 июля, 15:51

Погибшей оказалась полуторагодовалая девочка

Фото: Нацполиция

В одном из сел Сколевского района Львовской области утонул ребенок. Сегодня, 12 июля, около 11:00 в полицию поступило сообщение о трагическом происшествии.

На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что на территории домохозяйства девочка в возрасте год и пять месяцев упала в колодец с водой, глубиной около двух метров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее в Тернопольской области утонул ребенок. Трагедия произошла 10 мая в селе Заздристь. Местные жители, услышав крики детей, сбежались к пруду, куда упал девятилетний Дима. Но врачам не удалось вернуть ребенка к жизни.

А недавно в Ужгороде в местном бассейне утонул шестилетний житель села Долгое Иршавского района.


Добавим, что с начала года на водоемах Украины погибли 274 человека, из них 25 – дети. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Львов, ребенок, утонул, девочка

Вы сейчас просматриваете новость " Трагедия во Львовской области: ребенок утонул в колодце". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровно автомобиль сбил ребенка: отец отступил на тротуар, а девочка побежала с самокатом в руках

10 июля, 19:04

Предварительно у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Как общаться с подростком, чтобы не стать "тираном"

10 июля, 17:31

Советы родителям, как быть на одной волне с тинейджерами

В Хмельницком школьник спас малыша: тот был дома один и едва не выпал из окна

10 июля, 11:16

Увидев в окне 3-го этажа перепуганного ребенка, подросток наладил с ним визуальный контакт и сообщил в полицию

Во Львове продавцам магазина подкинули ребенка: полиция ищет родителей

9 июля, 18:51

Неизвестный привел девочку в торговое заведение, оставил ее, а сам тихо ушел

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

ТОП фото девушек Днепра на Ивана Купала в Instagram

«Перезагрузка» митохондрий замедляет развитие "Альцгеймера"

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Главные советы для удачной покупки подержанных автомобилей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь