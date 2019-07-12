Трагедия во Львовской области: ребенок утонул в колодце
Погибшей оказалась полуторагодовалая девочка
В одном из сел Сколевского района Львовской области утонул ребенок. Сегодня, 12 июля, около 11:00 в полицию поступило сообщение о трагическом происшествии.
На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что на территории домохозяйства девочка в возрасте год и пять месяцев упала в колодец с водой, глубиной около двух метров.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Ранее в Тернопольской области утонул ребенок. Трагедия произошла 10 мая в селе Заздристь. Местные жители, услышав крики детей, сбежались к пруду, куда упал девятилетний Дима. Но врачам не удалось вернуть ребенка к жизни.
А недавно в Ужгороде в местном бассейне утонул шестилетний житель села Долгое Иршавского района.
Добавим, что с начала года на водоемах Украины погибли 274 человека, из них 25 – дети.
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