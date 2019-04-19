Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Убийство известной тату-мастерицы в Тернополе: подозреваемый объяснил свои действия

Сегодня, 08:48

"Демон" нанес своей жертве более 50 ножевых ранений

Фото: полиция
Фото: полиция.

Подозреваемый в жестоком убийстве владелицы тату-салона в Тернополе Андрей Горбатюк объяснил свои действия панической атакой. Об этом заявил в суде журналистам.

Также он отметил, что очень сожалеет о содеянном и уверяет, что не имел никакого конфликта со своей жертвой. По его словам, он пришел домой к женщине, чтобы встретиться с ее бывшим мужем, который должен был сделать ему тату. Но во время разговора женщина, по словам подозреваемого, резко пошла в его сторону, что привело к панической атаке. В полиции, в свою очередь, утверждают, что между Горбатюком и Подвашецкой возник словесный конфликт, который закончился убийством. Мужчина нанес тату-мастерице более 50 ножевых ранений.  

Кроме того, заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Степан Яцух рассказал, что по заключению медэкспертов, женщина умерла в результате массивной кровопотери (более 40% объема циркулирующей крови, то есть более 2 литров).

Напомним, 16 апреля в Тернополе, в одной из квартир многоэтажного дома, обнаружили тело 28-летней женщины со следами ножевых ранений.

Убитой оказалась известная в городе мастер тату Татьяна Подвашецкая. Девушка была найдена мертвой в арендованной квартире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, Тернополь, мастер, задержание, тату-салон

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство известной тату-мастерицы в Тернополе: подозреваемый объяснил свои действия". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержание тернопольского "вампира": новые подробности и видео

Вчера, 19:01

Парня арестовали, но могут признать невменяемым

Во Львове задержали "демона", причастного к убийству известной тату-мастерицы

Вчера, 10:47

Парень, которого искали почти сутки, после убийства бежал из Тернополя в соседнюю область

Убийство известной татуировщицы: полиция объявила в розыск "демона" из телешоу

17 апреля, 17:03

У парня нарощены клыки, разрезан язык, а глазные яблоки окрашены в черный цвет

В Винницкой области задержали подозреваемого в умышленном убийстве и разбое

15 апреля, 20:42

Убийство произошло на почве конфликта между мужчинами

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Россиянин предложил Украине соглашение по Крыму

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы

Тошнота во время или после пробежки - тревожный сигнал организма?

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Смерть Алексея Булдакова: названа причина трагедии

Зеленский планирует перенести Администрацию Президента из Киева

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали