Убийство известной тату-мастерицы в Тернополе: подозреваемый объяснил свои действия

"Демон" нанес своей жертве более 50 ножевых ранений

Фото: полиция.

Подозреваемый в жестоком убийстве владелицы тату-салона в Тернополе Андрей Горбатюк объяснил свои действия панической атакой. Об этом заявил в суде журналистам.

Также он отметил, что очень сожалеет о содеянном и уверяет, что не имел никакого конфликта со своей жертвой. По его словам, он пришел домой к женщине, чтобы встретиться с ее бывшим мужем, который должен был сделать ему тату. Но во время разговора женщина, по словам подозреваемого, резко пошла в его сторону, что привело к панической атаке. В полиции, в свою очередь, утверждают, что между Горбатюком и Подвашецкой возник словесный конфликт, который закончился убийством. Мужчина нанес тату-мастерице более 50 ножевых ранений.

Кроме того, заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Степан Яцух рассказал, что по заключению медэкспертов, женщина умерла в результате массивной кровопотери (более 40% объема циркулирующей крови, то есть более 2 литров).

Напомним, 16 апреля в Тернополе, в одной из квартир многоэтажного дома, обнаружили тело 28-летней женщины со следами ножевых ранений.

Убитой оказалась известная в городе мастер тату Татьяна Подвашецкая. Девушка была найдена мертвой в арендованной квартире.

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