Удар молнии в остановку в Ивано-Франковской области: появились детали

Женщин, которые стояли отдельно от мужчины, отбросило ударом

Фото: Нацполиция

Появились детали гибели людей на автобусной остановке в результате удара молнии. Об инциденте рассказала очевидица события, местная жительница Светлана, пишет LMN.

Женщина рассказывает, что непогода началась, когда они стояли на остановке в селе Беньковцы. Автобусная остановка, под которой они были, имела несколько металлических конструкций, а сама была из бетона.

"Все люди приехали в село автобусом "Львов-Долиняны". Начинался дождь, поэтому решили переждать непогоду на остановке. Там было пять человек – супруги, двое мужчин и женщина, которая приехала из Львова к матери на выходные", – рассказывает местная жительница.

Гроза длилась полчаса. Люди говорят, что молнии ударяли одна за другой, грома не было слышно.

"Казалось, что молнии рассекают небо наполовину. Одна из них ударила в остановку. Всех, кто там стоял, повалила на землю. Женщины стояли отдельно от мужчин, их как отбросило ударом, а вот ребята сразу погибли. Когда их нашли, говорят, даже одежда черная на них была. За секунду футболки погорели. Женщин забрали в местную больницу. Одна из них потеряла слух, другой парализовало ноги", – добавляет Светлана.

Сообщают также, что у погибшего 34-летнего Тараса Миська осталось двое несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации, и оно сгорело.

Кроме этого, молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б"с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк в РФ.

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