Утомленные солнцем: мишки уснули средь бела дня, как маленькие дети

Косолапые распластались прямо на голой земле, не переживая о гигиене, "начальстве" и других сложностях

На днях в сети появилось видео, как медведи из Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП, что на Прикарпатье уснули среди бела дня, разложившись прямо на песке. По всей вероятности, косолапых разморило теплое солнышко, или они очень хорошо покушали. В любом случае, на этом видео, мишки больше похожи на усталые игрушки, чем на грозных зверей.

Сами работник центра посвятили это видео концу рабочей недели, надеясь, что все украинцы хорошо работали смогут так же хорошо отдохнуть.

"Как же надо любить свою работу по реабилитации медведей, чтобы с такой нежностью и любовью готовить материалы про них", – пишет о работниках центра, снимавших это видео, одна из участниц чата в Facebook .

Напомним, недавно в сети появилось видео, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

Ранее на Прикарпатье разыскивали "опасного преступника" – бурого лесного медведя, который взял себе за моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск.

Также мы писали, что бурые медведи на Прикарпатье всю зиму бодрствовали, вместо того, чтобы уложиться в долгую зимнюю спячку. Еще они долго радовались первому снегу.

Кроме этого, недавно в сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.