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В Черновцах госпитализирован третий пациент с подозрением на коронавирус

9 марта, 17:21

Станислав Кожемякин

Мужчина вернулся из страны, где были случаи заражения, и сейчас у него появились характерные симптомы

В Черновцах, где ранее подтвердился первый случай коронавирусной инфекции в Украине, еще у одного человека заподозрили COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, отметив, что медики госпитализировали мужчину, вероятно, инфицированного новым коронавирусом.

В ОГА добавили, что пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, хотя и не уточнили, из какой именно.

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Напомним, 3 марта в Украине подтвердился первый случай коронавирусной инфекции – у черновчанина, который с женой вернулся из Италии. Сперва медики госпитализировали самого больного, а позже – и его жену, хотя у нее никаких признаков коронавирусной инфекции нет.

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Спустя четыре дня после этого в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина с подозрением на инфицирование коронавирусом, сейчас медики ожидают результаты теста на COVID-19.

Позже в Черновицкой области решили объявить карантин – были приостановлены занятия в школах и вузах, а также рекомендовалось закрыть детские сады.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: УНИАН

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