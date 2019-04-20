В Черновцах на взятке задержали инспектора ГФС

О задержании чиновника сообщило Госбюро расследований

Задержание инспектора в Черновцах. Фото: ГБР.

В Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины и следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали главного государственного ревизора-инспектора облуправления Государственной фискальной службы по подозрению в вымогательстве и получении 700 долларов.

Об этом 20 апреля информирует пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, инспектор требовал указанную сумму от предпринимателя за то, что он скроет обнаруженные во время внеплановой проверки нарушения налогового и трудового законодательства.

По данным ГБР, сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение).

Если его вину докажут, инспектору грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Задержание инспектора в Черновцах. Фото: ГБР

Напомним, сегодня в ГБР также сообщили о задержании заместителя начальника и оперуполномоченного Пологовского райуправления Главного управления Нацполиции в Запорожской области по подозрению в вымогательстве денег у предпринимателей.

Ранее правоохранители задержали двух должностных лиц Киево-Святошинского райсовета в Киевской области, которые получили от частного предпринимателя взятку в 99,3 тыс. гривен.

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