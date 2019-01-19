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В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 12:23

Следователи рассматривают несколько версий трагедии

Фото: bagnet.org
Фото: bagnet.org.
В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg Запад Следователи рассматривают несколько версий трагедии

В Черновцах на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины, который был смертельно травмирован поездом. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

"Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции обнаружила мужчину, который был смертельно травмирован поездом. Погибшим оказался 46-летний житель Черновцов, о гибели которого сообщили близким", - говорится в сообщении.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины наступления смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Среди версий трагедии следователи рассматривают нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, несчастный случай, самоубийство и другие.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киевской области поезд "Киев – Ужгород" в Фастове сбил 17-летнего юношу. Парень шел по рельсам и разговаривал по телефону. Когда он увидел поезд, то перебежал на соседний путь, однако там навстречу двигался еще один поезд, который и сбил молодого человека.

А в Харьковской области под колесами поезда погиб 20-летний парень. По информации правоохранителей, водитель мопеда не отреагировал на звуковые и световые сигналы машиниста, когда пересекал пути.

Также сообщалось, что под Запорожьем поезд сбил пьяного мужчину. Инцидент произошел на 1113-м километре возле железнодорожной станции "Балабино".

поезд, тело, черновцы, полиция, судмедэкспертиза

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