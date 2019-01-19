В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину
Следователи рассматривают несколько версий трагедии
В Черновцах на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины, который был смертельно травмирован поездом. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.
"Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции обнаружила мужчину, который был смертельно травмирован поездом. Погибшим оказался 46-летний житель Черновцов, о гибели которого сообщили близким", - говорится в сообщении.
Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины наступления смерти.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Среди версий трагедии следователи рассматривают нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, несчастный случай, самоубийство и другие.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Киевской области поезд "Киев – Ужгород" в Фастове сбил 17-летнего юношу. Парень шел по рельсам и разговаривал по телефону. Когда он увидел поезд, то перебежал на соседний путь, однако там навстречу двигался еще один поезд, который и сбил молодого человека.
А в Харьковской области под колесами поезда погиб 20-летний парень. По информации правоохранителей, водитель мопеда не отреагировал на звуковые и световые сигналы машиниста, когда пересекал пути.
Также сообщалось, что под Запорожьем поезд сбил пьяного мужчину. Инцидент произошел на 1113-м километре возле железнодорожной станции "Балабино".
Вы сейчас просматриваете новость " В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львовской области на железной дороге обнаружили тела двух человек
54-летнего мужчину сбил поезд, тело другого человека нашли на обочине путей без следов травмирования подвижным составом
В Житомирской области поезд насмерть сбил пенсионера
На момент наезда 89-летний мужчина шел по железнодорожным путям