В Черновцах преподаватель военной кафедры погорел на взятке

Задержанный помещен в изолятор временного содержания

Фото: Нацполиция

В Черновцах преподаватель военной кафедры погорел на взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92b/d65/5c892bd65b6b8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92b/d65/5c892bd65b6b8.png 2019-03-13T18:14:00+02:00 Запад Задержанный помещен в изолятор временного содержания

На Буковине сегодня, 13-го марта правоохранители задержали преподавателя кафедры военной подготовки одного из черновицких вузов во время получения им неправомерной выгоды.

За 1,5 тысячи долларов 53-летний черновчанин должен был договориться со служебными лицами военкомата и врачебной комиссии и, таким образом, решить вопрос о непрохождения военной службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщают в полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в Черновцах поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета.

Ранее доцент одной из кафедр Тернопольского национального технического университета, который сам только недавно закончил "высшую школу", потребовал от студента 1100 долларов США и 250 гривенза содействие при поступлении в родную альма-матер.

Также на взятке поймали преподавателя Львовского национального университета ветеринарной медицины и биохимии им. С. Гжицкого.

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