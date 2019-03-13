В Черновцах преподаватель военной кафедры погорел на взятке
Задержанный помещен в изолятор временного содержания
На Буковине сегодня, 13-го марта правоохранители задержали преподавателя кафедры военной подготовки одного из черновицких вузов во время получения им неправомерной выгоды.
За 1,5 тысячи долларов 53-летний черновчанин должен был договориться со служебными лицами военкомата и врачебной комиссии и, таким образом, решить вопрос о непрохождения военной службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщают в полиции.
По данному факту начато уголовное производство. Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, не так давно в Черновцах поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета.
Ранее доцент одной из кафедр Тернопольского национального технического университета, который сам только недавно закончил "высшую школу", потребовал от студента 1100 долларов США и 250 гривенза содействие при поступлении в родную альма-матер.
Также на взятке поймали преподавателя Львовского национального университета ветеринарной медицины и биохимии им. С. Гжицкого.
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