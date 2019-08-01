Госслужащие получили письмо с угрозами взрыва бомбы в горсовете, ОГА и ЧНУ им. Федьковича

В Черновцах "заминировали" главные исторические здания 2019-08-01T18:21:00+03:00 Запад Госслужащие получили письмо с угрозами взрыва бомбы в горсовете, ОГА и ЧНУ им. Федьковича

В Черновцах, где в прошлом году уже задержали "фейкового минера", вновь поступило сообщение о бомбах сразу в трех исторических зданиях.

На этот раз людей эвакуировали из городского совета, областной госадминистрации и национального университета им. Федьковича.

В анонимном письме, которое поступило на почту управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций 31 июля, говорилось о том, что ровно в 14:00 там должны прогреметь взрывы.

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Угрозы оказались пустыми: правоохранители тщательно обследовали здания, но ничего взрывоопасного не нашли. Теперь полиция разыскивает автора письма.

Стоит отметить, что, Уголовный кодекс Украины предусматривает до шести лет лишения свободы для лжеминеров (статья 259).

Напомним, в прошлом году в полицию поступил звонок о минировании здания в Черновцах – парень сообщил о бомбе, которая должна взорваться в жилом доме. Таким образом, он решил отомстить девушке, которая не отвечала ему взаимностью на любовь.

Кроме того, мы писали, что на прошлой неделе правоохранители получили уведомление о минировании здания Центральной избирательной комиссии в Киеве. В это время в ЦИК проходило непрерывное заседание, в ходе которого принимались оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями.

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