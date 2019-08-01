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В Черновцах "заминировали" главные исторические здания

Сегодня, 18:21

Госслужащие получили письмо с угрозами взрыва бомбы в горсовете, ОГА и ЧНУ им. Федьковича

В Черновцах "заминировали" главные исторические здания Запад Госслужащие получили письмо с угрозами взрыва бомбы в горсовете, ОГА и ЧНУ им. Федьковича

В Черновцах, где в прошлом году уже задержали "фейкового минера", вновь поступило сообщение о бомбах сразу в трех исторических зданиях.

На этот раз людей эвакуировали из городского совета, областной госадминистрации и национального университета им. Федьковича.

В анонимном письме, которое поступило на почту управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций 31 июля, говорилось о том, что ровно в 14:00 там должны прогреметь взрывы.

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Угрозы оказались пустыми: правоохранители тщательно обследовали здания, но ничего взрывоопасного не нашли. Теперь полиция разыскивает автора письма.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Стоит отметить, что, Уголовный кодекс Украины предусматривает до шести лет лишения свободы для лжеминеров (статья 259).

Напомним, в прошлом году в полицию поступил звонок о минировании здания в Черновцах – парень сообщил о бомбе, которая должна взорваться в жилом доме. Таким образом, он решил отомстить девушке, которая не отвечала ему взаимностью на любовь.

Кроме того, мы писали, что на прошлой неделе правоохранители получили уведомление о минировании здания Центральной избирательной комиссии в Киеве. В это время в ЦИК проходило непрерывное заседание, в ходе которого принимались оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями.

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Источник: Сегодня

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