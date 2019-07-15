Неизвестные "заминировали" пункт пропуска "Майорское"
КПВВ уже полностью возобновил свою работу
Сегодня, 15 июля, перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 в полицию поступило анонимное сообщение о "минировании" КПВВ "Майорское". Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Гражданских лиц, которые ожидали начала работы, и весь персонал эвакуировали. На место вызвали группу разминирования ГСЧС.
К 9:30 спасатели полностью обследовали территорию пункта пропуска.
Пропуск лиц и транспортных средств восстановили. Подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил несут усиленную службу в КПВВ. Для быстрого оформления накопившихся на пункте пропуска людей привлекли дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспорта.
Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют согласно летнего графика в штатном режиме.
Также сообщалось о "минировании" пяти вузов в Харькове. Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях пришло сегодня утром. Целью "минеров" стали вузы на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции.
Кроме того, мы писали, что на прошлой неделе неизвестный "заминировал" все торговые центры и железнодорожный вокзал в Харькове. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Граждан эвакуировали.
Ранее мы сообщали, что правоохранители Харьковской области в ходе специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, подозреваемых в рассылке через Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.
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