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Неизвестные "заминировали" пункт пропуска "Майорское"

15 июля, 13:14

КПВВ уже полностью возобновил свою работу

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua.

Сегодня, 15 июля, перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 в полицию поступило анонимное сообщение о "минировании" КПВВ "Майорское". Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Гражданских лиц, которые ожидали начала работы, и весь персонал эвакуировали. На место вызвали группу разминирования ГСЧС.

К 9:30 спасатели полностью обследовали территорию пункта пропуска.

Пропуск лиц и транспортных средств восстановили. Подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил несут усиленную службу в КПВВ. Для быстрого оформления накопившихся на пункте пропуска людей привлекли дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспорта.

Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют согласно летнего графика в штатном режиме.

Также сообщалось о "минировании" пяти вузов в Харькове. Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях пришло сегодня утром. Целью "минеров" стали вузы на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции.

Кроме того, мы писали, что на прошлой неделе неизвестный "заминировал" все торговые центры и железнодорожный вокзал в Харькове. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Граждан эвакуировали.

Ранее мы сообщали, что правоохранители Харьковской области в ходе специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, подозреваемых в рассылке через Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.


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Тег минирование, минер, минирование территорий, Майорское, кпвв

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