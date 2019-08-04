Еще четыре человека пострадали в результате столкновения

/ Фото: Нацполиция

В Черновицкой области произошло смертельное ДТП: погиб иностранец https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B 2019-08-04T11:47:00+03:00 Запад Еще четыре человека пострадали в результате столкновения

В Черновицкой области произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин соседнего государства. Еще четыре человека пострадали. Об этом сообщило ГУ Национальной полиции в области.

Отмечается, что в селе Тарашаны Глыбоцкого района столкнулись автомобили Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz. Инцидент произошел третьего августа около 15:00.

"На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что указанные машины ехали в попутном направлении. По словам очевидцев, водитель минивэна "Volkswagen Sharan", который двигался впереди, внезапно начал маневр разворота. Водитель легковушки "Mercedes-Benz", который ехал позади, не успел среагировать и допустил столкновение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Volkswagen-иностранец в результате полученных травм погиб на месте. Водитель и три пассажира легковушки получили телесные повреждения. Их доставили в местную больницу.

Напомним, недавно в Киеве возле Троещинского рынка пьяный водитель Toyota Camry врезался в авто такси. Мужчина пытался скрыться от полиции. Как рассказали свидетели, Toyota мчалась на скорости около 120 километров в час, а на проспекте Генерала Ватутина влетела в едущий впереди автомобиль службы такси.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

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