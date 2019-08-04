Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

В Черновицкой области произошло смертельное ДТП: погиб иностранец

Сегодня, 11:47

Еще четыре человека пострадали в результате столкновения

/ Фото: Нацполиция

В Черновицкой области произошло смертельное ДТП: погиб иностранец https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B Запад Еще четыре человека пострадали в результате столкновения

В Черновицкой области произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин соседнего государства. Еще четыре человека пострадали. Об этом сообщило ГУ Национальной полиции в области.

Отмечается, что в селе Тарашаны Глыбоцкого района столкнулись автомобили Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz. Инцидент произошел третьего августа около 15:00.

"На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что указанные машины ехали в попутном направлении. По словам очевидцев, водитель минивэна "Volkswagen Sharan", который двигался впереди, внезапно начал маневр разворота. Водитель легковушки "Mercedes-Benz", который ехал позади, не успел среагировать и допустил столкновение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Volkswagen-иностранец в результате полученных травм погиб на месте. Водитель и три пассажира легковушки получили телесные повреждения. Их доставили в местную больницу.

Напомним, недавно в Киеве возле Троещинского рынка пьяный водитель Toyota Camry врезался в авто такси. Мужчина пытался скрыться от полиции. Как рассказали свидетели, Toyota мчалась на скорости около 120 километров в час, а на проспекте Генерала Ватутина влетела в едущий впереди автомобиль службы такси.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП погибшие иностранец черновицкая область разворот

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
В центре Львова спасали кота –
В центре Львова спасали кота – "альпиниста"Запад

Новости партнеров

This Muslim Woman Belongs To World’s 10 Strongest Women
This Muslim Woman Belongs To World’s 10 Strongest Women
He Didn’t Agree With His Character Becoming Gay And Quit A Role
He Didn’t Agree With His Character Becoming Gay And Quit A Role
The Most Stunning Wedding Looks From Around The World
The Most Stunning Wedding Looks From Around The World
It Looks Like An Ordinary Doughnut, But It Glows In The Dark!
It Looks Like An Ordinary Doughnut, But It Glows In The Dark!
10 Stunning Beauties Of The Mysterious East
10 Stunning Beauties Of The Mysterious East