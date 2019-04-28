Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Черновицкой области столкнулись три легковушки: пострадали пять человек

28 апреля, 11:12

Среди пострадавших есть девятилетняя девочка

Фото: Полиция Черновицкой области
Фото: Полиция Черновицкой области.

В Черновицкой области столкнулись три легковушки. В ДТП пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУНП в регионе.

ДТП произошло вечером 27 апреля в селе Острица. Там столкнулись Volkswagen Golf, ВАЗ 21015 и Peugeot Expert. Всех пострадавших госпитализировали в Черновицкую БСМП. Среди них есть девятилетняя девочка.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Житомирской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на трассе Киев – Чоп погиб полицейский из Волыни. Виктор Соколюк вместе с женой воспитывал 14-летнюю дочь и трехлетнего сына. На момент аварии он находился вне службы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, ребенок, легковушки, черновицкая область, пострадавшие, столкновения

Вы сейчас просматриваете новость " В Черновицкой области столкнулись три легковушки: пострадали пять человек". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП под Львовом: погиб велосипедист

Вчера, 13:16

Недалеко от Львова автобус насмерть сбил пенсионера

В Житомирской области столкнулись две фуры: погиб молодой водитель

Вчера, 12:03

Предварительно, один из водителей уснул за рулем

Жуткое ДТП в оккупированном Крыму: погибли пять человек

Вчера, 11:45

Еще три человека в результате аварии пострадали

Во Львове одновременно столкнулись шесть автомобилей

26 апреля, 18:02

Виновником ДТП оказался водитель, который был в состоянии наркотического опьянения

РФ может начать войну против Беларуси, - разведка Эстонии

Непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Чувство вины и еще 5 признаков, что у вас менталитет бедняка

Instagram: самые красивые бегуньи. Лана ван Хоут

Нардеп потроллил пропагандистку Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Видео

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

15 самых жутких и странных существ на планете

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Сегодня, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

Вчера, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Как стирать пуховик в стиральной машине

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах