В Черновицкой области столкнулись три легковушки: пострадали пять человек

Среди пострадавших есть девятилетняя девочка

Фото: Полиция Черновицкой области.

В Черновицкой области столкнулись три легковушки. В ДТП пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУНП в регионе.

ДТП произошло вечером 27 апреля в селе Острица. Там столкнулись Volkswagen Golf, ВАЗ 21015 и Peugeot Expert. Всех пострадавших госпитализировали в Черновицкую БСМП. Среди них есть девятилетняя девочка.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Житомирской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на трассе Киев – Чоп погиб полицейский из Волыни. Виктор Соколюк вместе с женой воспитывал 14-летнюю дочь и трехлетнего сына. На момент аварии он находился вне службы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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