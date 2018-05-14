В Галицком природном парке опровергли слухи о смерти медведя

В социальных сетях возмутились новостью о том, что в Галицком природном парке в Ивано-Франковской области погиб медведь – по словам одной из херсонских зоозащитниц, косолапого якобы усыпили, потому что он не мог дать потомства.

Журналисты "Сегодня" решили разобраться в ситуации и приехали в Галич, чтобы увидеть условия, в которых живут медведи и проверить, не стало ли животных меньше.

"Помните нашумевшую историю , как наших херсонских медведей забрали из зоопарка в Гидропарке, и отправили в Галич? Так вот, на сегодняшний день, один из медведей уже усыплен! Аргументы – возраст, состояние здоровья. Но на самом деле медведь-то был кастрирован, поэтому у него не может быть потомства! А к своей, медведице он никого не подпускал. Вот от него и избавились", – заявляла Алиса Рувинская на своей странице в социальной сети.

Это сообщение всколыхнуло соцсети, но оказалось неправдой – по словам работников Галицкого парка, все медведи живы и здоровы.

"Написали из Херсонской ОГА, департамент экологии. Потом прислали письмо официальное. Мы объяснили, что информация не соответствует действительности", – рассказал начальник научного отдела Галицкого национального парка Василий Маланюк.

Также журналистам показали "виновника" переполоха – единственного из мужчин в медвежьем семействе – его вместе с мамой и двумя сестрами привезли в прошлом году из Херсона. Там косолапые жили в тесном вольере одного из зооуголков.

"Это Надя. Младший еще есть, Мир, это брат и сестра. А там отдыхает на холмике – это Дина, его мама. С другой стороны, видите, ходит себе – это Маша", – показал работник парка, добавив, что на Прикарпатье медведи освоились за считанные дни.

Как рассказал начальник сектора реабилитации Галицкого природного парка Андрей Гембарский, "Мир – самый большой, Надя – она средняя, окрас у нее темнее немножко". После переселения медведи обживали вольер, и дизайнером был единственный мужчина в семье – Мир.

"Домик, он был закрытый со всех сторон, был один вход. Он сначала сделал себе окна, сделал еще один вход или выход", – отметил он.

Кормят медведей два раза в день: рыбой, медком, овощами и фруктами. Между основными приемами пищи косолапые получают разные вкусности. Хлеб, булочки, орешки – это идет как лакомство, и вскоре животным придется переехать – четверо косолапых готовятся к новоселью: для них оборудуют огромный вольер площадью почти два гектара, с берлогами, различными горками и даже бассейном.

Ранее на Прикарпатье разыскивали "опасного преступника" – бурого лесного медведя, который взял себе за моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск.

Также мы писали, что бурые медведи на Прикарпатье продолжают бодрствовать, вместо того, чтобы уложиться в долгую зимнюю спячку.

Кроме этого, мы писали, что бурые медведи, привезенные из Херсона на Прикарпатье, долго радовались зиме и снегу. В сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.