В ГСЧС предупредили об угрозе для туристов в Карпатах

В Карпатском регионе ожидается подъем уровней воды в реках

Фото ГСЧС.

В Карпатском регионе ожидается подъем уровней воды в реках, в горах возможно схождение селевых потоков. Об этом передают в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 8 июля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 7 июля на 8:00, в горных районах существует угроза схождения селевых потоков", - указали в ГСЧС.

Напомним, два человека получили травмы накануне в результате падения части кровли из-за непогоды на Закарпатье.

В понедельник, 8 июля, в большинстве областей пройдут дожди с грозами, а температура воздуха будет комфортной, а временами и прохладной.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:

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