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Украину снова зальют дожди и похолодает: какой будет погода в понедельник

7 июля, 14:46

В некоторых областях Диденко прогнозирует ухудшение погоды с грозами и шквалами

Фото: Сегодня

В Украине пока что вместо жары и засухи – дожди. В понедельник, 8 июля, в большинстве областей пройдут дожди с грозами, а температура воздуха будет комфортной, а временами и прохладной. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"На следующей неделе в большинстве областей Украины действительно будет холодновато. Как для июля. Понедельник покажет скромные 20-25 градусов, лишь на востоке Украины, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму еще задержится лето – 25-30 градусов. Но в дальнейшем практически везде еще посвежеет", – написала она.

По ее словам, особенно прохладно будет в вечернее и ночное время, а холодней всего в Карпатах.

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"Понедельник принесет дожди в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, в Кропивницкий и районы, Черкасскую, Полтавскую области, Днепр и районы, в восточные области. Местами с грозами и шквалами. На остальной территории или совсем сухо, или из красивейших подвижных облаков возможны локальные небольшие дожди", – отметила Диденко.

В Киеве синоптик прогнозирует завтра свежую погоду в 21-23 градуса и небольшая вероятность кратковременного дождя в некоторых районах. В дальнейшем неделя в столице будет прохладной, с периодическими дождями, добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:


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Тег погода, дождь, похолодание, синоптики, прогноз погоды

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Сегодня

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