В Хмельницком задержали криминального авторитета, работавшего на чеченцев

Задержанный получил задание собирать деньги с автомобилистов, осуществлявших перевозки в сторону России, "ДНР-ЛНР" и оккупированного Крыма

В Хмельницком задержали львовского криминального авторитета по прозвищу "Робик". Мужчина передвигался на автомобиле Toyota Sequoia, "набитом" оружием.

"С помощью чеченского "вора" Гелани он стремился получить статус "вора в законе" в Чечне, где ему сделали "воровской подход", подарили шапку ушанку и заверили, что вскоре он станет членом воровской семьи. Оружие действительно находилась в авто. Разрешение на это оружие отменили еще несколько месяцев назад", – сообщил в facebook.com первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По информации полицейских, злоумышленник несколько дней назад прибыл из Грозного по поручению своего покровителя с единственной целью: каждый перевозчик, который осуществляет перевозки в направлении России, "государств ДНР-ЛНР", оккупированного Крыма, должен платить "налог" Гелани, а не одному из местных криминальных авторитетов – "Олегу Бакинскому".

"В ближайшее время мы сделаем все, чтобы лишить криминальных авторитетов и других "смотрящих" зарегистрированного нарезного оружия, разрешения на которое они приобрели ранее, используя свои коррумпированные связи в правоохранительных органах", – добавил Аброськин.

А перевозчиков-владельцев частных автобусов, которые платят "дань" преступникам, полицейские просят обращаться в Департамент стратегических разработок Нацполиции по телефонам +380986743871, 0442990039.

Напомним, недавно в Кировоградской области во время "сходки" задержали более 30 так называемых криминальных авторитетов.

Ранее в полиции рассказывали, откуда в Киев съезжаются преступники. По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в столице около 10 "воров в законе" из Грузии, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию.

Кроме того, в Нацполиции объясняли, что российские спецслужбы используют "воров в законе" для дестабилизации ситуации в Украине.



