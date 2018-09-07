В Запорожье при задержании банды наркоторговцев копы обнаружили арсенал оружия

У подозреваемых изъяли оружие, наркотики и оборудование для производства амфетамина

В Запорожье полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов преступной деятельности по продаже метамфетамина членами группировки и задержали организатора.

Кроме того, в ходе санкционированных обысков оперативники изъяли у злоумышленников наркотики, лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества, прекурсоры, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.











Открыто уголовное производство, и в ближайшее время членам группировки объявят о подозрении. Ведется следствие.

Напомним, ранее работники Управления противодействия наркопреступности задержали в субботу, 1 сентября, двух харьковчан в ходе проведения общегосударственной операции "Мак". У них изъяли метадон, который по данным черного рынка оценивается в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Также мы писали, что в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

А в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.