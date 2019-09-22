В Хмельницкой области пьяное ДТП унесло жизни четырех человек

Водитель не справился с управлением и врезался в электроопору

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области автомобиль врезался в электроопору и перевернулся. В результате этого погибли четыре человека, пишет отдел коммуникации Нацполиции в области.

Сообщается, что автомобильная авария произошла 22 сентября около 02:00 неподалеку села Новоселка.

"25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района", – говорится в сообщении.

Водитель Ford Mondeo получил травмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Коростышевском районе Житомирской области столкнулись два грузовика. Один из водителей попал в реанимацию.

Также сообщалось, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

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