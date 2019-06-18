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В Хмельницкой области туристический автобус врезался в дерево: есть жертвы

18 июня, 13:46

В автобусе находилось 26 пассажиров и водитель

Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором один человек погиб и трое получили травмы.

"В ночь на 18 июня, около 2.45 поступило сообщение о ДТП в с. Войтовцы Волочисского района. По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении", – сообщают в полиции.

Автобус ударился об заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 г.р. получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 286 УК Украины. Вводитель автобуса задержан. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег автобус, ДТП, пассажир, хмельницкая область

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Сегодня

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