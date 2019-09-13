В Хмельницкой области задержали чиновника, баловавшегося взятками

Руководителя одного из управлений ГУ по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Хмельницкой области разоблачили на взяточничестве.
"Чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от представителей коммерческих структур, которые занимались розничной торговлей продуктов питания. Он требовал деньги за то, чтобы не привлекать коммерсантов к ответственности и не взыскания штрафов", - сообщают в СБУ.
В частности, задокументирован факт вымогательства 10 тыс. гривен неправомерной выгоды от одного из местных предпринимателей.
Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки. В рамках уголовного производства решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.
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