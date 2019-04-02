В Ивано-Франковской области при получении 5 тысяч долларов взятки задержан полицейский

Заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела полиции задержали во время получения мзды

Фото: Pixabay

В Ивано-Франковской области при получении 5 тысяч долларов взятки задержан полицейский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/389/6e4/5ca3896e46185.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/389/6e4/5ca3896e46185.jpg 2019-04-02T19:12:04+03:00 Запад Заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела полиции задержали во время получения мзды

При получении 5 тысяч долларов неправомерной выгоды правоохранители задержали заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, полицейский разоблачен сегодня, 2 апреля, при процессуальном руководстве прокуроров ГПУ, оперативном сопровождении работников УВБ в Ивано-Франковской области ДВБ НП Украины и УСБУ в Ивано-Франковской области, следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.

Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины за получение от гражданина Украины неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долл. за непривлечение лица к уголовной ответственности.

Проводятся первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области на взятке поймали заместителя военкома. Чиновник обещал мужчине помочь "откосить" от призыва.

Кроме того, недавно на Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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