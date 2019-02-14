В Карпатах за минувшие сутки сошло пять лавин
Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах пятого уровня
В горах и на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сегодня, 14 февраля, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
При обследовании лавинных очагов в Ивано-Франковской области выяснилось, с северо-восточного склона горы Брескул сошло три лавины свежего снега объемом 160, 110, 120 м³. Ориентировочное время схождения – ночь на 13 февраля. Жертв нет.
Кроме этого, с северо-восточного склона горы Брескул сошла лавина свежего снега объемом 1820 м³, а с восточного склона Говерлы сошла лавина свежего снега объемом 900 м³. Ориентировочное время схождения 13 февраля, днем, между 12.00 и 12.30.
"Сегодня на Прикарпатье – облачная погода, днем небольшой снег с дождем, местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -3 + 2, днем 0-5 тепла. В высокогорье Карпат температура воздуха ночью и днем 2-7 мороза", – добавляют в департаменте гражданской защиты ИФОГА.
Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева, который ранее со своими друзьями попал под снежную лавину у горы Стог.
А недавно снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
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