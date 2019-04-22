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В Карпаты идет оттепель: спасатели предупредили об опасности схода лавин

Сегодня, 11:19

Снеголавинная опасность сохраняется в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей

Сход лавины в на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана. Фото: lenouvelliste.ch
Сход лавины в на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана. Фото: lenouvelliste.ch.

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей из-за оттепели спасатели предупредили о третьем уровне снеголавинной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью, 22-23 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из КиеваСнежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

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Тег Карпаты, лавины, опасность, ГСЧС, предупреждение

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