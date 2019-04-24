В Луцке гражданин Германии напал на патрульного

Теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет

Фото: Нацполиция

В областном центре Волыни гражданин Германии набросился с кулаками на копа, в результате последний получил телесные повреждения.

"В Луцке вчера, около 23 часов, экипаж патрульных заметил водителя такси, который нарушил ПДД. Когда патрульные с ним разговаривали, к автомобилю подошли двое нетрезвых мужчин, которые вели себя агрессивно и выкрикивали нецензурную брань. Один из мужчин пытался открыть дверь служебного автомобиля и сесть на водительское сиденье. Чтобы не допустить этого, патрульные использовали наручники и доставили в отделение полиции", – сообщают в патрульной полиции.





Однако в горотделе полиции задержанный продолжал выкрикивать оскорбления в сторону полицейских и нанес одному из инспекторов удар в лицо, чем вызвал телесное повреждение, предварительно – ушиб щеки и лоб. После таких действий на место вызвали следователя.



Теперь 42-летнему гражданину Германии, который проживает возле Луцка, грозит уголовная ответственность и наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до пяти лет.

Также на него составили протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским.

Патрульный обратился в больницу, пока его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали.

Также мы писали, что в Ровно недавно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.

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