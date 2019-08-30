В Луцке спасли двух школьниц, которые тонули в реке

Течение подхватило одну из девочек и понесло на глубину

/ Фото: ГСЧС

В Луцке спасли двух девочек, которые которые тонули в реке Стырь около пляжа в парке культуры и отдыха имени Леси Украинки. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В тот день около 14:00 две ученицы седьмого класса заведения общего среднего образования №15 города Луцк пошли купаться на реку, но течение быстро подхватило одну из девочек и понесло на глубину, где она начала тонуть", – говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, девочка успела позвать помощь перед тем, как уйти под воду. Это заметил спасатель на посту центрального пляжа Павел Сулименко и бросился на помощь девочкам.

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Спасатель доплыл до девочки на середине реки, "но она совсем не умела держаться на воде, так вытащить ее на берег было очень трудно. В какой-то момент мне существенно помог человек пожилого возраста и мы вместе вытащили девочку на берег", – рассказал 33-летний спасатель.

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Другой девочке помогли выбраться на мель.

Напомним, ранее d городе Стрый Львовской области полицейские получили сообщение от фельдшера "скорой", что на реке утонул ребенок. Погибшей оказалась 11-летняя местная жительница, ученица 6-го класса, которая вместе с двумя подругами отдыхала на реке Стрый.

Кроме этого, в Чернигове на пляже "Золотой берег" произошла трагедия. Молодой парень спас свою девушку, а вот сам не справился с течением и водоворотом и утонул.

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