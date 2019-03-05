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В Луцке участникам кровавой стрельбы объявили приговор

Сегодня, 17:56

Обвиняемые получили по два года условно

Фото: volynnews.com
В Луцке участникам кровавой стрельбы объявили приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e9b/6aa/5c7e9b6aad360.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e9b/6aa/5c7e9b6aad360.jpg Запад Обвиняемые получили по два года условно

Двоих участников смертельной стрельбы, которая произошла в Луцке на автомойке 5 ноября 2018 года, отпустили на свободу.

Судебное заседание, в ходе которого объявляли приговор Тимуру Байрамов и Дмитрию Нагайчуком, состоялось 4 марта в Луцком районном суде. Об этом сообщает volynnews.com.

По информации местных СМИ, сначала следователь переквалифицировал дело по убийству на хулиганство, а впоследствии – на "несообщение о преступлении". Прокурор, в свою очередь, не стал возражать против переквалификации преступления. Не возникло никаких вопросов и у судьи, который присудил обвиняемым два года условно.

Напомним, недавно в Луцке накануне на улице Набережной гремела стрельба.  Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

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Тег суд, приговор, стрельба, Волынь Луцк

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Источник:

volynnews.com

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