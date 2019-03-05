В Луцке участникам кровавой стрельбы объявили приговор
Обвиняемые получили по два года условно
Двоих участников смертельной стрельбы, которая произошла в Луцке на автомойке 5 ноября 2018 года, отпустили на свободу.
Судебное заседание, в ходе которого объявляли приговор Тимуру Байрамов и Дмитрию Нагайчуком, состоялось 4 марта в Луцком районном суде. Об этом сообщает volynnews.com.
По информации местных СМИ, сначала следователь переквалифицировал дело по убийству на хулиганство, а впоследствии – на "несообщение о преступлении". Прокурор, в свою очередь, не стал возражать против переквалификации преступления. Не возникло никаких вопросов и у судьи, который присудил обвиняемым два года условно.
Напомним, недавно в Луцке накануне на улице Набережной гремела стрельба. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.
Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.
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