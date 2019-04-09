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В Мукачево горят склады с древесиной

Сегодня, 02:51

Огонь охватил сразу все помещение, начала гореть даже крыша.

Фото: prozak.info
Фото: prozak.info.
В Мукачево горят склады с древесиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bde/05f/5cabde05f02d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bde/05f/5cabde05f02d3.jpg Запад Огонь охватил сразу все помещение, начала гореть даже крыша. 

В Мукачево, где ранее при пожаре погиб мужчина, горит деревообрабатывающий цех, на месте работают спасатели. Об этом сообщает Prozak

Пожар в цехе началась около 22.00 часов вечера на ул. Менделеева. Огонь охватил сразу все помещение, начала гореть даже крыша. 

На место пожара приехали спасатели, они локализовали огонь, но пожар еще не потушили. Пламя уничтожило все имущество и материалы, что были внутри цеха. 

Пока информации о пострадавших и причины пожара нет.

Добавим, что  минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также в Черновцах горел ресторан. Причиной пожара стало возгорание летней площадки рядом со зданием.

Ранее  мы писали, что в Хмельницком на вещевом рынке вспыхнул пожар. В результате загорелись торговые киоски на площади 80 квадратных метров.

Смотрите видео: В Киеве горел дом в частном секторе, гремели взрывы:


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Тег видео, пожар, цех, Мукачево, древесина

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