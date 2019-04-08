На Буковине горит сахарный завод: слышны взрывы

Причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности

Фото: Facebook

На Буковине горит сахарный завод: слышны взрывы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b5c/1aa/5cab5c1aa6ece.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b5c/1aa/5cab5c1aa6ece.jpg 2019-04-08T17:37:00+03:00 Запад Причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности

В Черновицкой области тушат крупный пожар. Как сообщает на своей странице в Facebook нардеп Максим Бурбака, горят цеха сахарного комбината. ЧП произошло в селе Кострижовка Заставнивского района. Пожар начался полудня, слышны взрывы. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при демонтаже.

Напомним, не так давно в Черновцах горел крупнейший в регионе "Калиновский рынок".

Ранее в Черновцах горел вагон пригородного поезда "Черновцы – Коломыя". Спасатели установили, что возникло задымление локомотива с последующим распространением дыма в вагон.

Добавим, что минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также в Черновцах горел ресторан. Причиной пожара стало возгорание летней площадки рядом со зданием.

Ранее мы писали, что в Хмельницком на вещевом рынке вспыхнул пожар. В результате загорелись торговые киоски на площади 80 квадратных метров.

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