В Запорожье на заводе по переработке резины вспыхнул пожар

Сегодня, 16:59

Огонь охватил тысячу автомобильных шин


В Запорожье на заводе по переработке резины на одном из складов произошел пожар. Огонь охватил тысячу автомобильных шин.

Примечательно, что рядом с шинами стояли две десятитонные цистерны с мазутом и баллоны с кислородом и пропаном. Чтобы избежать взрыва, спасатели охлаждали эти емкости водой, а охвачены пламенем шины тушили пеной. Ликвидация пожара длилась час, пострадавших в результате инцидента нет. На данный момент причина возгорания устанавливается.

Не так давно в Коммунарском районе Запорожья 9 августа произошел пожар в квартире, где проживает семья с семью детьми. 

Кроме того, ранее в Запорожье причиной пожара стал обычный кондиционер, в котором, как предполагают, произошло замыкание электропроводки. Огонь вспыхнул 8 августа в магазине кожи и меха "Кенгуру". 

Напомним, ранее в центре Харькова на улице Университетской вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. С огнем боролись 116 спасателей и 23 единицы техники – им потребовалось 16 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.
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