Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

В полиции разыскивают юношу с Буковины: его мать и сестру нашли мертвыми

3 октября, 19:08

На их телах полицейские обнаружили колото-резаные раны

В Черновицкой области, во время розыска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили в колодце тела его матери и сестры.

"Сегодня, 3 октября, поступило сообщение о пропавшем без вести 20-летнем жителе города Кицмань. Группа реагирования патрульной полиции, разыскивая юношу, прибыла к его матери, которая с дочкой жила отдельно. Поскольку дома никого не было, полицейские начали осматривать территорию хозяйства и заметили в колодце мертвую женщину", – сообщают в полиции.

Спасатели достали из колодца тела 40-летней владелицы хозяйства и ее 8-летней дочери с колото-резаными ранами, которые указывают на насильственную смерть.

Сейчас сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также устанавливают местонахождение пропавшего парня. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

убийство Черновцы мать сын

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове на здание супермаркета упал строительный кран
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кранЗапад
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочку
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочкуЗапад
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машине
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машинеЗапад
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видео
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видеоЗапад
Во Львове мальчик погиб, упав с шестого этажа недостроя
Во Львове мальчик погиб, упав с шестого этажа недострояЗапад

Новости партнеров

Loading...