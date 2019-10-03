В полиции разыскивают юношу с Буковины: его мать и сестру нашли мертвыми

На их телах полицейские обнаружили колото-резаные раны

В Черновицкой области, во время розыска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили в колодце тела его матери и сестры.

"Сегодня, 3 октября, поступило сообщение о пропавшем без вести 20-летнем жителе города Кицмань. Группа реагирования патрульной полиции, разыскивая юношу, прибыла к его матери, которая с дочкой жила отдельно. Поскольку дома никого не было, полицейские начали осматривать территорию хозяйства и заметили в колодце мертвую женщину", – сообщают в полиции.

Спасатели достали из колодца тела 40-летней владелицы хозяйства и ее 8-летней дочери с колото-резаными ранами, которые указывают на насильственную смерть.

Сейчас сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также устанавливают местонахождение пропавшего парня. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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