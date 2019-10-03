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В Ровно задержали насильника, напавшего на девушку: 10 лет назад он убил ребенка

3 октября, 18:17

В прошлом месяце мужчина освободился из колонии по закону «Савченко»

В Ровно задержали 26-летнего мужчину, который совершил нападение на местную жительницу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

"На розыск нападавшего ориентировали весь личный состав уголовного розыска Ровенского отдела и областного управления, а также патрульных полицейских. Сегодня, третьего октября, около 10:00 его задержали оперативники у квартиры по месту жительства. Мужчина от правоохранителей не убегал и сопротивления не оказывал", – сообщают в полиции.

В рамках досудебного расследования, начатого по фактам покушения на умышленное убийство и изнасилование, решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и назначении судебно-психиатрической экспертизы.

Кроме того, как установили полицейские, задержанный в 17-летнем возрасте, второго октября 2009 года в областном центре убил и изнасиловал 12-летнюю местную жительницу. Суд вынес обвиняемому приговор: 14 лет лишения свободы.

Около месяца назад мужчина освободился из колонии соответствии с законом "Савченко" и вернулся в квартиру своих родителей.

За содеянное нападающему грозит пожизненное лишение свободы. Потерпевшую, 24-летнюю жительницу областного центра, пока осматривают медики.

Напомним, вчера, второго октября, злоумышленник напал на 24-летнюю местную жительницу, душил и пытался изнасиловать.

Ранее в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

Напомним, недавно по дороге из Одессы в Черкассы женщина, которая стала пассажиркой благодаря сервису BlaBlaCar, была изнасилована водителем.

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Источник: Сегодня

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