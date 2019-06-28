Погорел на взятке: в Ровенской области будут судить главу РГА

Районный голова закрыл глаза на нелегальную автозаправку

Фото: Нацполиция

Недавно в Ровенской области органы местного самоуправления зафиксировали нелегальную АЗС. Как оказалось, за непринятие мер реагирования и неуведомление правоохранительных органов о выявленном правонарушении председатель РГА получил 20 тыс. гривен.

"Следовательно, 26 июня, досудебное расследование было закончено, а материалы дела с обвинительным актом направлены в суд", - сообщают в полиции.

За такое правонарушение должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

Ранее сообщалось, что в Ровенской области председатель одной из РГА требовал взятку с местного жителя за укрытие от полиции преступной деятельности.

Напомним, не так давно во время получения 5 тыс. долларов задержали чиновника Ровенской райгосадминистрации.

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Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий. Сотрудники СБУ задержали главу Сокальской райгосадминистрации с поличным.

Кроме того, не так давно во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников на получении взятки. Должностные лица одного из горсоветов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для экспорта сельхозпродукции.

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