В Ровенской области копы за вечер трижды ловили пьяного таксиста: количество промилле росло от 3 до 5
К тому же решением суда в прошлом году его лишили права управлять транспортным средством сроком на 12 месяцев
Три протокола в течение суток за управление в нетрезвом состоянии получил от патрульных таксист из Ровенской области.
Так, в селе Грабов водитель BMW совершил ДТП и пытался сбежать. Выяснилось, что 40-летний таксист не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.
Кроме того, совершив ДТП, водитель BMW хотел скрыться. Впрочем, через поврежденное колесо, сумел проехать только 150 метров.
Выяснилось, что 40-летнего мужчину уже четыре раза патрульные полицейские ловили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, из них три – в течение последних суток.
"В первый раз результат прохождения теста на месте остановки показал 3,06 промилле. Через два часа, во время очередного задержания, драгер показал 5.00 промилле алкоголя в крови. Еще через три часа от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался и получил три протокола", – сообщают патрульные.
К тому же, решением суда, в прошлом году его лишили права управлять транспортным средством сроком на один год.
На момент ДТП в салоне BMW находилось еще двое пассажиров и в результате столкновения никто не пострадал.
Напомним, на днях в Ивано-Франковске патрульные обнаружили водителя такси, который был пьяным и едва смог встать на ноги.
Ранее во Львове медика-взяточника дважды в этом году задерживали за вождение в пьяном виде
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области копы за вечер трижды ловили пьяного таксиста: количество промилле росло от 3 до 5". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тернопольской области столкнулись две легковушки: оба водителя попали в реанимацию
Страшная авария произошла на трассе Тернополь-Львов
В Ровенской области грузовик раздавил легковушку: погиб водитель
Тело погибшего из покореженного авто доставали спасатели