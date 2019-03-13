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В Ровенской области копы за вечер трижды ловили пьяного таксиста: количество промилле росло от 3 до 5

Сегодня, 15:01

К тому же решением суда в прошлом году его лишили права управлять транспортным средством сроком на 12 месяцев

Фото: Нацполиция
В Ровенской области копы за вечер трижды ловили пьяного таксиста: количество промилле росло от 3 до 5 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8fe/e13/5c88fee130fce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8fe/e13/5c88fee130fce.jpg Запад К тому же решением суда в прошлом году его лишили права управлять транспортным средством сроком на 12 месяцев

Три протокола в течение суток за управление в нетрезвом состоянии получил от патрульных таксист из Ровенской области.

Так, в селе Грабов водитель BMW совершил ДТП и пытался сбежать. Выяснилось, что 40-летний таксист не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.

Кроме того, совершив ДТП, водитель BMW  хотел скрыться. Впрочем, через поврежденное колесо, сумел проехать только 150 метров.

Выяснилось, что 40-летнего мужчину уже четыре раза патрульные полицейские ловили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, из них  три – в течение последних суток.

"В первый раз результат прохождения теста на месте остановки показал 3,06 промилле. Через два часа, во время очередного задержания, драгер показал 5.00 промилле алкоголя в крови. Еще через три часа от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался и получил три протокола", – сообщают патрульные.

К тому же, решением суда, в прошлом году его лишили права управлять транспортным средством сроком на один год.

На момент ДТП в салоне BMW находилось еще двое пассажиров и в результате столкновения никто не пострадал.

Напомним, на днях в Ивано-Франковске патрульные обнаружили водителя такси, который был пьяным и едва смог встать на ноги.

Ранее во Львове медика-взяточника дважды в этом году задерживали за вождение в пьяном виде

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Тег ДТП, пьяный, ровно, таксист

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