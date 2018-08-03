В Ровенской области на крупной взятке поймали начальника Управления Гоструда

В Ровенской области на взятке в 75 тыс. гривен поймали начальника Управления Гоструда. Чиновница требовала эти деньги за составление акта инспекционного посещения без выявленных нарушений, а также не создание искусственных препятствий в хозяйственной деятельности. Об этом сообщает военный прокурор Олег Сенюк на своей странице в Facebook.

"47-летнюю чиновницу "на горячем" вчера, 2 августа, задержали следователи ГУ Нацполиции в Ровенской области совместно с оперативниками УЗЭ в Ровенской области", – сказано в сообщении.

В дальнейшем правоохранители планируют сообщить чиновнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайствовать об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, недавно на Волыни таможенника приговорили к пяти годам лишения свободы за получение взяток.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.