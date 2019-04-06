В Ровенской области пал травы едва не привел к лесному пожару

Попытка сжечь сухую траву едва не привела к серьезным проблемам в Ровенской области

Фото: ГСЧС Киевской области.

В Ровенской области пал травы едва не привел к лесному пожару //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/23e/a86/5ca23ea86fc7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/23e/a86/5ca23ea86fc7b.jpg 2019-04-06T17:44:27+03:00 Запад Попытка сжечь сухую траву едва не привела к серьезным проблемам в Ровенской области

В Ровенской области неизвестные подожгли траву возле села Ясеневка и это едва не привело к лесному пожару. Масштабы катастрофы спасатели сняли с воздуха и показали, что огонь охватил три гектара сухостоя и подобрался к лесу.

С пожаром боролись 30 пожарных, было задействовано семь спецмашин. Помогали им лесники и жители окрестных сел – сбивали огонь ветками, заливали водой, перекапывали землю. Главным заданием было уберечь лес от пожара. За три часа огонь удалось остановить.

Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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