Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Шесть тонн янтаря и общежитие: в Одесской области нашли подпольный комплекс по обработке камня

Сегодня, 18:44

"Бизнес" организовал выходец из Средней Азии, на нелегальном предприятии нашли 15 кг готовых ювелирных изделий

Фото: СБУ
Шесть тонн янтаря и общежитие: в Одесской области нашли подпольный комплекс по обработке камня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/448/1dd/5c64481dd1585.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/448/1dd/5c64481dd1585.jpg Одесса «Бизнес» организовал выходец из Средней Азии, на нелегальном предприятии нашли 15 кг готовых ювелирных изделий

В Одесской области блокировали деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке незаконно добытого янтаря. Как оказалось, все камни были доставлены из "недр" Житомирской и Ровенской областей.

Нелегальное производство организовал уроженец одной из стран Восточной Азии, ныне – гражданин Украины. В специальном комплексе он устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу использовал выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины. На этом  производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих. Готовый товар переправляли контрабандой в Азию.

"Во время обысков в производственном комплексе было найдено оборудование для огранки камня, обработанные камни и почти пятнадцать килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря и большую сумму наличности", – сообщают в СБУ.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также  полтонны обработанного камня.

Стоимость изъятого "солнечного камня" и изделий из него будет определена после проведения надлежащих геммологических экспертиз.

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря.

Также мы писали, чтона Волыни изъяли янтаря на четыреста тысяч. Более шестидесяти килограммов камня-сырца нашли в одном из подпольных цехов.

Кроме того, не так давно правоохранители в столичном гараже обнаружили и изъяли незаконно добытый янтарь общим весом почти 100 кг. "Солнечные камни" нашли во время обыска в рамках расследования уголовного производства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, нелегалы, ровно, янтарь, житомирская область

Вы сейчас просматриваете новость " Шесть тонн янтаря и общежитие: в Одесской области нашли подпольный комплекс по обработке камня". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе мужчина устроил стрельбу: есть раненый

Вчера, 14:18

Стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы

Вместо ручки: в Бердичеве на двери квартиры установили гранату

Вчера, 13:27

Взрывотехники успели вовремя разрядить и изъять боеприпас

В Житомирской области молодая пара погибла от угарного газа

11 февраля, 12:15

В Бердичеве 35-летний мужчина и 36-летняя женщина стали жертвами невидимого убийцы

Янтарные разборки: в Ровно задержаны убийцы копателя

10 февраля, 11:21

Убийство заказал 27-летний односельчанин жертвы

Скандал в ВСУ: выяснились важные детали

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

В Украине урежут пенсии: кому и как

СБУ и радикалы готовят убийство Виктора Медведчука

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Бесплатная установка квартирных счетчиков газа: что нужно знать

Премьер Польши заявил об угрозе наступления России на Украину

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

На Банковой уже нашли, кем заменить Супрун

Путин не остановится: разведка США дала прогноз