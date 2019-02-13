Шесть тонн янтаря и общежитие: в Одесской области нашли подпольный комплекс по обработке камня

"Бизнес" организовал выходец из Средней Азии, на нелегальном предприятии нашли 15 кг готовых ювелирных изделий

Фото: СБУ

Шесть тонн янтаря и общежитие: в Одесской области нашли подпольный комплекс по обработке камня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/448/1dd/5c64481dd1585.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/448/1dd/5c64481dd1585.jpg 2019-02-13T18:44:00+02:00 Одесса «Бизнес» организовал выходец из Средней Азии, на нелегальном предприятии нашли 15 кг готовых ювелирных изделий















В Одесской области блокировали деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке незаконно добытого янтаря. Как оказалось, все камни были доставлены из "недр" Житомирской и Ровенской областей.

Нелегальное производство организовал уроженец одной из стран Восточной Азии, ныне – гражданин Украины. В специальном комплексе он устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу использовал выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины. На этом производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих. Готовый товар переправляли контрабандой в Азию.

"Во время обысков в производственном комплексе было найдено оборудование для огранки камня, обработанные камни и почти пятнадцать килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря и большую сумму наличности", – сообщают в СБУ.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также полтонны обработанного камня.

Стоимость изъятого "солнечного камня" и изделий из него будет определена после проведения надлежащих геммологических экспертиз.

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря.

Также мы писали, чтона Волыни изъяли янтаря на четыреста тысяч. Более шестидесяти килограммов камня-сырца нашли в одном из подпольных цехов.

Кроме того, не так давно правоохранители в столичном гараже обнаружили и изъяли незаконно добытый янтарь общим весом почти 100 кг. "Солнечные камни" нашли во время обыска в рамках расследования уголовного производства.

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