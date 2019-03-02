В Ровенской области задержали перевозчиков с большим грузом нелегального янтаря
Найденные камни отправят на экспертизу, а перевозчиков под следствие
Инспекторы полиции по полученной ориентировке по факту кражи остановили автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 45-летнего жителя Ровенской области. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили камни янтаря-сырца общим весом 4,956 кг.
Полицейские изъяли найденные камни и вскоре отправят их на экспертизу, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщения о подозрении водителю.
Следователи уже начали досудебное расследование по статье 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем). Также решается вопрос о наложении ареста на автомобиль Mitsubishi.
Напомним, что недавно полиция нашла рекордную партию янтаря: в Запорожской области изъяли пол тонны камней, которые перевозили в Литву под видом топливных гранул. Отправителем товара указывалась одна из запорожских компаний, а получателем – английская компания. Согласно предоставленным документам, товар перемещали в Литву, город Клайпеда, а вывоз за пределы таможенной территории Украины должны были осуществить в Польшу через пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск", что на Волыни.
Кроме этого, мы писали, что в Ровно разоблачили организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих ВСУ. Злоумышленники занимались сбытом психотропных веществ, переделанного огнестрельного оружия и незаконной добычей янтаря-сырца.
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