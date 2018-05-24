В Ровенской области зависло дело о пьяном священнике за рулем "Таврии"

Пострадавшие обивают пороги и пытаются отсудить 50 тысяч гривен компенсации за сломанные ноги

В Ровенской области безнаказанным остается батюшка, который за рулем "Таврии" протаранил четыре автомобиля и двоих людей отправил в больницу. Свидетелей ДТП – десятки. Они и поймали священно-служителя, который после аварии пытался сбежать. Передали полиции. Но дело зависло в суде.

На батюшку составили два протокола: за езду в пьяном виде и совершенное ДТП. Вот только наказать не могут.

Дело священника зависло в районом суде. Два протокола на отца Дмитрия тут не рассматривают уже два месяца.

Его дело могут рассмотреть только в суде по месту жительства. Но в Гоще все 4 судьи ушли в отставку.

Судей должен назначить Высший совет юстиции в Киеве. Но это сложная процедура. Еще минимум месяц надо ждать. Пострадавшие обивают пороги и пытаются отсудить 50 тысяч гривен компенсации за сломанные ноги. Еще 20 тысяч гривен штрафа священнику грозят по двум протоколам, составленным полицией.

В епархии ждать суда не стали и за пьяную езду выгнали батюшку. Церковь, где служил отец Дмитрий, находится в пригороде Ровно. Приход – около полусотни верующих. Это было третьим местом службы батюшки. О его проблемах с алкоголем в епархии знали и прощали. Но ДТП с двумя пострадавшими стало последней каплей.

Теперь бывший священнослужитель в селе появляется редко. А прихожане говорить о нем категорически отказываются.

Ранее сообщалось, что пьяный священник насмерть сбил трех женщин на Закарпатье.