В Ровно иностранец украл из грузовика более 200 тысяч гривен, видео
В МВД сообщили, что мужчину задержали и арестовали
Вслед за задержанием гражданина одной из стран Южного Кавказа, избившего и ограбившего прохожего в Одессе, следователи задержали гражданина Грузии, который похитил более 200 тысяч гривен из автомобиля в Ровно.
Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По данным правоохранителей, мужчине объявили о подозрении в грабеже, и сегодня суд арестовал его на 60 суток с правом внесения залога в размере 230 тысяч гривен. Сам инцидент произошел 18 июля около 20:00.
"Житель Ровно стал свидетелем того, как на улице Макарова в областном центре неизвестный мужчина разбил стекло в грузовике MAN и забрал оттуда сумку. Заявитель отметил, что автомобиль, на котором злоумышленник скрылся с места происшествия, движется в сторону улицы Млыновской", – добавили в МВД.
Renault Megane остановили в селе Бронники Ровенского района. За рулем находился 36-летний гражданин Грузии, а в салоне было еще двое иностранцев. Их гражданство не уточняется.
"В ходе проведенной поверхностной проверки патрульные обнаружили в транспортном средстве карманные ножи, газовые баллончики и денежные средства в сумме почти 224 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.
Правоохранители установили, что грузовик припарковал недалеко от магазина 46-летний киевлянин, водитель-экспедитор, который на момент совершения преступления пошел в магазин.
Автомобиль Renault Megane изъят. В отношении двух иностранцев, находившихся в салоне машины, следственные действия продолжаются.
Новости "Сегодня" сообщали, что на границе с Молдовой в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иностранца, который находился в розыске по линии Интерпола.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровно иностранец украл из грузовика более 200 тысяч гривен, видео". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе с поличным поймали "закладчика" наркотиков
Мужчину задержали на одной из улиц частного сектора в Киевском районе города
Находился в международном розыске: в Одесской области пограничники задержали иностранца
Мужчину разыскивали в Румынии за контрабандную деятельность