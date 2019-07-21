В Ровно иностранец украл из грузовика более 200 тысяч гривен, видео

В МВД сообщили, что мужчину задержали и арестовали

Грабеж в Ровно. Иностранцы, которые находились в остановленном авто. Фото: Нацполиция.

Вслед за задержанием гражданина одной из стран Южного Кавказа, избившего и ограбившего прохожего в Одессе, следователи задержали гражданина Грузии, который похитил более 200 тысяч гривен из автомобиля в Ровно.

Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, мужчине объявили о подозрении в грабеже, и сегодня суд арестовал его на 60 суток с правом внесения залога в размере 230 тысяч гривен. Сам инцидент произошел 18 июля около 20:00.

"Житель Ровно стал свидетелем того, как на улице Макарова в областном центре неизвестный мужчина разбил стекло в грузовике MAN и забрал оттуда сумку. Заявитель отметил, что автомобиль, на котором злоумышленник скрылся с места происшествия, движется в сторону улицы Млыновской", – добавили в МВД.

Renault Megane остановили в селе Бронники Ровенского района. За рулем находился 36-летний гражданин Грузии, а в салоне было еще двое иностранцев. Их гражданство не уточняется.

Видео: Полиция Ровенской области / YouTube

"В ходе проведенной поверхностной проверки патрульные обнаружили в транспортном средстве карманные ножи, газовые баллончики и денежные средства в сумме почти 224 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что грузовик припарковал недалеко от магазина 46-летний киевлянин, водитель-экспедитор, который на момент совершения преступления пошел в магазин.

Фото: Национальная полиция Украины

Автомобиль Renault Megane изъят. В отношении двух иностранцев, находившихся в салоне машины, следственные действия продолжаются.

Новости "Сегодня" сообщали, что на границе с Молдовой в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иностранца, который находился в розыске по линии Интерпола.

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