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В Одессе с поличным поймали "закладчика" наркотиков

21 июля, 12:57

Мужчину задержали на одной из улиц частного сектора в Киевском районе города

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе полицейские задержали мужчину, который путем "закладок" распространял в городе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Мужчина попал в поле зрения копов на одной из улиц частного сектора в Киевском районе города. Он в этот момент делал "закладки". Полицейские изъяли из трех тайников свертки с зеленым веществом со специфическим запахом каннабиса. Наркотики 32-летний одессит оставил для наркозависимых жителей города.

"По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – рассказал заместитель начальника Киевского отдела полиции Николай Древов.

На данный момент все изъятое полицейские направили на экспертизу. "Закладчику" грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег Одесса, наркотики, задержание, наркодилер, канабис, закладки

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