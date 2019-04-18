В Харькове мужчина открыл стрельбу в торговом центре

Стрелок представился адвокатом из Херсонской области

Фото: Pixabay

В одном из торговых центров в Основянском районе Харькова мужчина устроил стрельбу из травмата. Инцидент произошел вечером 17 апреля, сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, мужчина вел себя неадекватно. Из-за этого к нему подошел охранник и попросил выйти из ТЦ. В ответ на просьбу охраны мужчина вытянул ствол. Один из очевидцев попытался выбить пистолет из рук злоумышленника.

"В итоге стрелок пальнул охраннику в щеку и мужику в грудь. После этого его повязали", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщают очевидцы, стрелок орал, что он адвокат из Херсонской области.

Напомним, не так давно в Харькове задержали студентов-иностранцев, которые устроили стрельбу напротив въезда в в/ч 3017 Национальной гвардии. Молодые люди во время движения на автомобиле успели сделать пять выстрелов, после чего поехали дальше.

Кроме того, ранее возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове мужчина открыл стрельбу в торговом центре". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"