Мошенники причастны к незаконной смене имущественных прав в электронных базах Минюста

/ Фото: СБУ

В Ровно задержали группу рейдеров: убытки от их проделок достигают 20 миллионов гривен https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Screenshot_2019-08-01%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20-%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%281%29.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Screenshot_2019-08-01%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20-%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%281%29.png 2019-08-01T19:24:00+03:00 Запад Мошенники причастны к незаконной смене имущественных прав в электронных базах Минюста

В Ровно разоблачили частного исполнителя и двух государственных регистраторов на незаконной смене имущественных прав в электронных базах Минюста. В результате их деятельности реальным владельцам нанесен ущерб на более чем 20 миллионов гривен. Об этом сообщают в СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица одного из местных коммунальных предприятий по сговору с представителями криминальных кругов региона занимались незаконной перерегистрацией недвижимости. Чиновники за вознаграждение систематически вносили неправдивую информацию в государственные базы данных, что способствовало легализации рейдерских захватов предприятий и недвижимого имущества.

Частного исполнителя правоохранители задержали в одном из кафе областного центра при получении 34 тысяч гривен – второй части неправомерной выгоды за отчуждение недвижимого имущества. Всего за эту сделку злоумышленники получили 65 тыс. гривен.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

Ранее детективы НАБУ совместно со следователями ГБР проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

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