В Ровно задержали группу рейдеров: убытки от их проделок достигают 20 миллионов гривен

В Ровно разоблачили частного исполнителя и двух государственных регистраторов на незаконной смене имущественных прав в электронных базах Минюста. В результате их деятельности реальным владельцам нанесен ущерб на более чем 20 миллионов гривен. Об этом сообщают в СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица одного из местных коммунальных предприятий по сговору с представителями криминальных кругов региона занимались незаконной перерегистрацией недвижимости. Чиновники за вознаграждение систематически вносили неправдивую информацию в государственные базы данных, что способствовало легализации рейдерских захватов предприятий и недвижимого имущества.
Частного исполнителя правоохранители задержали в одном из кафе областного центра при получении 34 тысяч гривен – второй части неправомерной выгоды за отчуждение недвижимого имущества. Всего за эту сделку злоумышленники получили 65 тыс. гривен.
Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов
Ранее детективы НАБУ совместно со следователями ГБР проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.
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