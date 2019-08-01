В Хмельницкой области задержали чиновника Госпродпотребслужбы

На получении неправомерной выгоды задержали заведующего сектором регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления Госпродопоребслужбы в Хмельницкой области. Об этом сообщают в СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник при посредничестве своего знакомого, требовал у местного жителя 26 тыс. гривен. За такую сумму он обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской с нарушением установленного законодательством порядка. Правоохранители задержали злоумышленников – чиновника и посредника, после получения последним полной суммы взятки.
Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.
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