За взятку в 26 тысяч гривен он обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской

/ Фото: СБУ

В Хмельницкой области задержали чиновника Госпродпотребслужбы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-01T17:19:00+03:00 Запад За взятку в 26 тысяч гривен он обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской

На получении неправомерной выгоды задержали заведующего сектором регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления Госпродопоребслужбы в Хмельницкой области. Об этом сообщают в СБУ.



Оперативники спецслужбы установили, что чиновник при посредничестве своего знакомого, требовал у местного жителя 26 тыс. гривен. За такую ​​сумму он обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской с нарушением установленного законодательством порядка. Правоохранители задержали злоумышленников – чиновника и посредника, после получения последним полной суммы взятки.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

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Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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