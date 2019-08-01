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В Хмельницкой области задержали чиновника Госпродпотребслужбы

Сегодня, 17:19

За взятку в 26 тысяч гривен он обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской

/ Фото: СБУ

В Хмельницкой области задержали чиновника Госпродпотребслужбы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад За взятку в 26 тысяч гривен он обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской

На получении неправомерной выгоды задержали заведующего сектором регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления Госпродопоребслужбы в Хмельницкой области. Об этом сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник при посредничестве своего знакомого, требовал у местного жителя 26 тыс. гривен. За такую ​​сумму он обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской с нарушением установленного законодательством порядка. Правоохранители  задержали злоумышленников – чиновника и посредника, после получения последним полной суммы взятки.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

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Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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взятка СБУ Хмельницкий Госпродпотребслужба

Источник: Сегодня

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