В Тернопольской области конфликт между учителями и мамой школьника дошел до суда

Педагоги написали заявления в полицию, мол ребенок – злостный хулиган и нарушитель дисциплины

В Тернопольской области конфликт между учителями и мамой школьника дошел до суда 2019-03-17T09:17:00+02:00 Запад Педагоги написали заявления в полицию, мол ребенок - злостный хулиган и нарушитель дисциплины

Школьная цензура. В Тернопольской области судят маму третьеклассника. Педагоги написали заявления в полицию, мол ребенок – злостный хулиган и нарушитель дисциплины. Мама школьника заявляет – учителя избили ребенка в присутствии полиции. А учинили расправу над учеником, потому что тот написал в контрольной работе: "Учителя на уроки не ходят, а постоянно пьют кофе ...".

"Работники полиции мне позвонили и сказали, что моего ребенка задержали потому что учителя жалуются что мой ребенок не слушает в школе", – говорит Ольга Шаган, мать ученика 3-го класса.

Трое полицейских и учитель закрыли Богдана в классе и устроили настоящий допрос, рассказывает мама Ольга. Когда прибежала в школу, педагоги обвинили ее в том, что она не занимается воспитанием ребенка.

"Они его запугивали, говорили – что заберут в интернат, лишат родительских прав, я понесу уголовную ответственность, оштрафуют они меня. Учительница Лилия Сергеевна Лагода била его возле уха рукой и работники полиции это видели", – делится женщина.

Богдан уже неделю не ходит в школу, боится. Рассказывает, наказали учителя его контрольной по украинскому языку.

"Дали тетради и там мы должны были написать, чему тебя учителя научат? И я написал, чему меня могут учителя научить, если они сидят на уроках в учительской и пьют кофе", – говорит сам мальчик.

Педагоги написали заявление, и полиция оперативно передала материалы в суд. В классе, где учится Богдан, всего трое детей. Классный руководитель говорит – мальчик учится посредственно.

"Ребенок конечно ... поведение у него нормальное, но иногда бывает что срывает уроки. Ну как срывает – говорит, мешает другим", – рассказывает Наталья Костышак, классный руководитель 3-го класса.

И тетрадь с той контрольной исчезла. Ни в учительской, ни в кабинете классный руководитель ее найти не может. Уверяет – в полицию жаловались другие педагоги.

"Шумит на переменах. Лазил по деревьям и нарушал поведение на переменах", – говорит Лилия Лагода, учитель Подлеснянской общеобразовательной школы I-III ступеней.

А еще, возмущаются учителя, Богдан совсем не испугался полицейских.

Дело о невыполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка рассматривает районный суд Монастыриска. В процессе рассмотрения судья выяснил – замечаний к поведению ребенка раньше не было, а в самих материалах дела есть клевета. Поэтому Ольгу оправдали.

Ольга же написала встречное заявление – об избиении ребенка и превышение полномочий правоохранителями. Била ли учительница ребенка – полицейская, которая была в то время в школе, не признается.

В свою очередь, директор школы распорядилась вырезать у школы деревья, чтобы Богдан и другие дети не лазили по ним и тем самым не срывали уроки. Теперь фасад школы украшают пеньки.

Между тем, в Херсоне мама школьницы обвиняет директора во взяточничестве. Последняя якобы требовала тысячи гривен за зачисление ребенка в учебное заведение.

А ддинственную школу в райцентре Новые Санжары в Полтавской области - собираются закрыть. Такое решение принял суд. Родители учеников – против. Потому что альтернативы нет.

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