Смертельное ДТП на Сумской: сделаны ли выводы спустя два года

После трагедии на Сумской. Фото: mediaport.ua

Аварии – суровая обыденность современной жизни. Официальная статистика говорит, что лишь за первое полугодие 2019 года в Украине произошло более 60 тысяч аварий, в которых погибли более 1000 человек. Но ДТП, которое произошло в Харькове на улице Сумской, уже ровно два года остается резонансной темой для всей Украины: слишком много важных социальных обстоятельств разом сработали роковым вечером 18 октября 2017 года и слишком многое заставляло вновь и вновь возвращаться к этой теме...

Чем показательно "дело Зайцевой", что важное произошло за эти два года, и стоит ли в этой истории спешить ставить точку вместе с приговором: в этой публикации вспомним все важное, что происходило в течении двух лет с момента аварии, и разберемся, чего стоит ждать в будущем

ДТП на Сумской в Харькове: Как это было

18 октября примерно в 20:45 на ул.Сумской в Харькове Lexus RX350 под управлением 20-летней Алены Зайцевой столкнулся на скорости в 106,7 км/чс Volkswagen 49-летнего Геннадия Дронова. Сильный удар отбросил авто на оживленный тротуар. Пять прохожих погибли на месте, одна пострадавшая умерла в больнице. Еще пять человек получили травмы. Позже стало известно, что одна из пострадавших беременна. Для сохранения ребенка ее ввели в состояние искусственной комы. К счастью, спустя некоторое время она успешно родила.

Личность водителя Volkswagen, бизнесмена Геннадия Дронова в первые дни после аварии практически не интересовала общественность, все внимание было приковано к студентке ХНУ им. Каразина Алене Зайцевой. Дронов же изначально проходил как потерпевший, но затем занял место на скамье подсудимых рядом с Зайцевой.

Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции / Фото: Facebook

Процесс, окрещенный в обществе "делом Зайцевой", привлек внимание общественности и властей сразу по ряду независящих друг от друга причин:

В обществе увидели в ситуации проблему "мажоров": тот факт, что Зайцева росла в обеспеченной семье и передвигалась на дорогом внедорожнике, заставлял многих, в первую очередь, родственников пострадавших тревожиться насчет объективности рассмотрения дела.

В правительстве же разглядели проблему в дорожном контроле. Оказалось, что Зайцева ранее нарушала ПДД, и это заставило говорить о проблеме контроля злостных нарушителей. Кабмин анонсировал неоднозначное решение: ограничить максимальную скорость передвижения в населенных пунктах до 50 км/ч. В МВД же заявили о грядущем запуске систем видеоконтроля. Инициатива Кабмина была вскоре успешно реализована. А вот проект от МВД пока еще в процессе воплощения.

Непростая экспертиза: опиаты, исчезающие эксперты и пересечение линий

С самого начала дело сопровождалось сложностями. Согласно экспресс-тестам, совершенным на месте аварии, Зайцева и Дронов не находились под воздействием сильнодействующих веществ. О наличии опиатов в крови Зайцевой заявил прокурор спустя сутки после происшествия. Позже адвокат Зайцевой объяснил содержание опиатов в моче последствиями употребления успокоительных. Как бы там ни было, но на заседании 7 февраля адвокаты пострадавших заявили, что упоминания об опиатах в моче Зайцевой исчезли из обвинительного акта.

Спустя полгода после происшествия, в июне 2018, эксперт Александр Чубенко объяснил, что установить, чем являлись опиаты – наркотиками или лекарствами, уже невозможно, ведь для экспертизы нужно 30 мл мочи, а на анализ доставили якобы всего 5.

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Вскоре обнаружилось, что эксперт-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после аварии, исчезла. Это стало известно 7 августа 2018 года, когда ее вызвали в суд для дачи показаний. В полиции разводили руками, указывая, что установить ее местонахождение нет возможности. Федирко нашлась сама, но более чем спустя год после авариии через полгода после начала поисков – в январе 2019.

Появление Федирко в здании суда не вызвало сенсации: врач указала, что Зайцева после аварии была в трезвом состоянии, а неустойчивая походка и суженные зрачки – следствие ДТП. Федирко заявила, что Зайцева призналась ей в употреблении незадолго до аварии таблеток пенталгина.

История с таинственным исчезновением и внезапным появлением Федирко – одна из самых "медийных" тем в этом процессе, но далеко не единственная. По ходатайству адвоката подсудимого Геннадия Дронова в мае 2019 было начато расследование действия экспертов, которые не могли установить скорость, на которой Зайцева врезалась в Volkswagen. Уголовное производство по статье "заведомо ложный вывод эксперта с целью искусственного создания доказательств стороны обвинения или защиты" открыли в отношении специалистов Харьковского областного бюро судмедэкспертизы.

"У нас есть целый ряд претензий. Непонятно, как они начертили условную линию. И не могли определить угол, в зависимости от которого автомобиль Дронова пересек или не пересек ее", – объяснял юрист, имея в виду выводы, озвученные еще в ноябре 2018. Тогда специалисты графически отобразили границы перекрестка, чтобы зафиксировать место, где автомобиль Дронова должен был остановиться для того, чтобы избежать столкновения с Зайцевой. Защитник Дронова Сергей Перепелица указывал тогда, что в изображениях есть противоречия, Дронов линию не пересекал, и настаивал на отводе экспертов.

Досудебное расследование в отношении харьковских экспертов вскоре было закрыто "в связи с отсутствием состава преступления", но вскоре снова возобновлено. Затем дело было снова закрыто, но в июне Киевский районный суд Харькова отменил решение о закрытии.

В августе 2019 года инициировать уголовное производство против экспертов решила адвокат пострадавших Лариса Матвеева. На этот раз сомнения вызывали выводы нарколога о содержании в крови Зайцевой опиатов. Суд обязал полицию начать расследование, и эта тема на данный момент остается открытой.

Что делать с автошколой и правами?

О том, что такая трагедия может повториться – не говорил только ленивый. Причины за эти два года назывались разные: одни указывают, что по дорогам ездит множество "хронических нарушителей", которых не пугают штрафы, другие говорят о недобросовестной работе автошкол, которые выпускают неподготовленных водителей.

Внимание к автошколе, в которой 20-летняя студентка незадолго до аварии получила водительское удостоверение вылилось в разбирательство.

"Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра должно быть принято решение", – заявил в апреле 2019 года начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

Тогда же замглавы Харьковской облполиции Сергей Чиж перечислил грубые нарушения в работе школы. Они касались как обучения конкретно Зайцевой, так и качества подготовки водителей в целом.

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"Вместо четырех учебных классов – один, нарушение ведения документации, переоборудование транспорта без соответствующей регистрации. В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни", - сказал Чиж.

Что делать с водителями, которые в течение двух лет после аварии получали водительские документы – неизвестно. Но вопрос лишения лицензии автошколы возложили на плечи Главного сервисного центра МВД. Вскоре там заявили о ряде нарушений, выявленных в ходе проверки. О каких именно нарушениях шла речь – общественности не сообщили, но решением аккредитационной комиссии компании дали две недели на устранение нарушений. В мае компания закрылась.

Сама же Зайцева в ходе судебных дебатов признала все пункты обвинения и пообещала, что за руль садиться больше никогда не будет, хотя пострадавшие в аварии настаивали, чтобы суд пожизненно лишил водительских прав Дронова и Зайцеву.

Зайцева и Дронов в зале суда. Фото: Т. Ерохина

Приговор – не итог? Учтут ли пожелания пострадавших

Расследование обстоятельств аварии, тянущееся с осени 2017-го, начало динамично развиваться с начала 2019 года. В январе в суд явилась нарколог, в феврале начались дебаты, в ходе которых прокуроры потребовали максимальное наказание – 10 лет обоим участникам. В ходе дебатов Зайцева признала все вменяемые ей обвинения. Дронов же отказался говорить, предоставив эту возможность своему защитнику. Юрист Сергей Перепелица указал, что "50-летний Дронов после освобождения не застанет даже родной матери", обратил внимания на отсутствие умысла и возможности учесть дорожную ситуацию.

В ходе последнего слова Дронов указал, что осознал свое участие, но не вину. Зайцева же заявила, что раскаивается и "готова нести любое наказание, которое назначит суд", (что, впрочем, не помешало ей обжаловать приговор).

27 февраля 2019 года решением суда Зайцева и Дронов были приговорены к максимальному наказанию, которое предполагает ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей) – 10 годам лишения свободы.

Апелляционные жалобы Дронова и Зайцевой начали рассматривать в апелляционном суде Харькова в августе. Защита Зайцевой указывала, что девушка виновна лишь в превышении скорости, а последовавшие события – вина Дронова. Юрист Дронова по-прежнему настаивал на невиновности своего подзащитного. Таким образом, если апелляция была бы удовлетворена в полной мере, Алена Зайцева получила бы лишь 5 лет условно.

Пострадавшие и их родственники восприняли апелляции Дронова и Зайцевой с возмущением. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому и ГБР, указывая, что хотя погибших уже не вернуть, есть шанс предотвратить подобные трагедии в будущем.

14 августа апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

По злой иронии, через две недели после этапирования Зайцевой в колонию, в центре Харькова на все той же улице Сумской произошло еще одно жуткое ДТП: 15 сентября 23-летняя водитель Audi сбила группу пешеходов на тротуаре. Четыре женщины оказались в больнице. К счастью, в этот раз обошлось без погибших.

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