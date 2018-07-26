В Тернопольской области мужчину убило током

69-летний электромонтер был найден мертвым во время ремонтных работ

Управление Гоструда в Тернопольской области начало специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 25 июля с электромонтером 1949 года рождения.

"По предварительным данным, после окончания работ Бережанской бригады по выполнению оперативных переключений произошел обрыв шлейфа. На месте бригада Монастырской РЭС нашла электромонтера по обслуживанию без признаков жизни", – сообщает Управление Гоструда в Тернопольской области.

Окончательные обстоятельства и причины несчастного случая в соответствии с Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве выяснять комиссия Управления.

Напомним, недавно во Львове 17-летнего парня ударило током. Телесные повреждения молодой человек получил, выполняя земляные работы на улице Зеленой. Копая траншею, он случайно повредил электрокабель и получил удар током.

Также во Львове девушка в возрасте 18 лет получила сильный удар током и была госпитализирована с ожогами в больницу.

А в Тернополе подросток залез на поезд и тоже получил мощный удар током.

Ранее в одном из сел Городоцкого района Львовской области от поражения электротоком погиб взрослый мужчина. Он пытался своими руками поменять электрические провода на электроопоре, что и привело к трагедии.