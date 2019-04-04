В Тернопольской области после ДТП умер экс-глава Шумской РГА
Две недели Василий Габор на своей легковушке столкнулся с грузовиком
В Тернопольской области вследствие травм, полученных в ДТП, скончался бывший глава Шумской РГА, руководитель Шумской районной организации ВО "Свобода" Василий Габор.
Ранее мы писали, чтов Тернопольской области столкнулись легковушка и грузовик. Пострадавшего водителя в церебральной коме и с переломом основания черепа госпитализировали в больницу. Об этом сообщают в полиции.
Авария произошла 27 марта около 7:30 на автодороге Радивилов-Кременец-Острог. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением на скользкой и заснеженной дороге. В результате иномарку занесло и выбросило на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в грузовик DAF.
Пострадавшим оказался руководитель местной организации партии "Свобода", экс-помощник нардепа Михаила Головко – Василий Габор.
А недавно в в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.
Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
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