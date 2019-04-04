В Тернопольской области после ДТП умер экс-глава Шумской РГА

Две недели Василий Габор на своей легковушке столкнулся с грузовиком

Фото: Facebook

В Тернопольской области после ДТП умер экс-глава Шумской РГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e3/242/5ca5e324224f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e3/242/5ca5e324224f7.jpg 2019-04-04T13:59:00+03:00 Запад Две недели Василий Габор на своей легковушке столкнулся с грузовиком

В Тернопольской области вследствие травм, полученных в ДТП, скончался бывший глава Шумской РГА, руководитель Шумской районной организации ВО "Свобода" Василий Габор.

Ранее мы писали, чтов Тернопольской области столкнулись легковушка и грузовик. Пострадавшего водителя в церебральной коме и с переломом основания черепа госпитализировали в больницу. Об этом сообщают в полиции.

Авария произошла 27 марта около 7:30 на автодороге Радивилов-Кременец-Острог. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением на скользкой и заснеженной дороге. В результате иномарку занесло и выбросило на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в грузовик DAF.

Пострадавшим оказался руководитель местной организации партии "Свобода", экс-помощник нардепа Михаила Головко – Василий Габор.

А недавно в в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

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