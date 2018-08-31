В Тернопольской области селяне и экологи судятся со строителем мини-ГЭС

Местные жители отмечают, что не против гидроэнергетики в целом – но они против воды в своих домах

В Мышковичах – пригород Тернополя, – селяне и экологи пытаются остановить строительство гидроэлектростанции. Они уверены, что плотина поднимет уровень воды в реке Серет на полтора метра, а предприниматель, который решил ее строить, не имеет необходимых разрешений.

Жители Мышковичей первыми забили тревогу, когда увидели на окраине села масштабную промышленную структуру. Кто и что строит – местным не объяснили.

Селяне обратились к одной из Тернопольской общественных организаций. Там предположили, что бумаги у застройщика не в порядке.

"На землях водного фонда, в прибрежной полосе непосредственно люди сняли верхний слой почвы, захватили кусок земли, где незаконно хранят, складируют землю, также проводят строительные работы. В устном порядке нам сообщили, что это ГЭС, должно быть. ГЭС на обводном канале, т.е. ГЭС деривационного типа", – рассказал руководитель общественной организации Андрей Объещик.

Руководитель фирмы, проводящей застройку, уверяет, что у него были все документы, когда проектировал небольшую ГЭС. Надеялся заработать, продавая государству киловатты по зеленому тарифу.

Но когда он начал строить, вышел новый закон, по которому требуется разрешение экологов. Государственная экологическая инспекиця в Тернопольской области уже наложила штраф – около четырех тысяч гривен. Его должно взыскать суд.

"И подготовили, и направили материалы в Тернопольский окружной административный суд для того, чтобы прекратить реализацию этого проекта", – отметил начальник государственной экологической инспекции в Тернопольской области Эдуард Ференц.

Но гораздо больше может заплатить предприниматель за нарушение земельного законодательства. Областное упарвления Госгеокадастра выявило, что строит бизнесмен на землях, на которые не имеет права.

Пока ждут суда по штрафам для предпринимателя – селяне обратились еще и в полицию. Жители Мышковичей боятся, что если ГЭС построят, то уровень воды в реке Серет вырастет. Местные жители отмечают, что не против гидроэнергетики в целом – но они против воды в своих домах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области жители села Завий не могут доехать до областного центра, ибо дорога туда стала частной. Несколько лет назад местные власти продали участок земли вместе с дорогой бизнесмену, а тот закрыл проезд.

Кроме того, земельный скандал разгорелся в Тернопольской области – местные жители, у которых земельные наделы приватизировали без их ведома на третьих лиц, перекрыли трассу международного значения.