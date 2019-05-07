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В Тернопольской области в водохранилище поселили 50 тысяч щук

7 мая, 14:27

Маленьких рыбок привезли из Херсона


В Тернопольской области в Днестровское водохранилище выпустили 50 тысяч маленьких щук. Их вырастили в питомнике специально, чтобы перевезти в водоемы. Зачем искусственно пополнять популяцию щук – журналисты "Сегодня" расспросили специалистов.

Маленьких щук в Окопы привезли аж из Херсона. Путешествие рыбки перенесли нормально – в новый дом их выпустили инспекторы рыбоохранного патруля.

"Это первый раз Днестровское водохранилище зарыбляем щукой. Для того, чтобы было лучше поголовья, чтобы развести местную щуку с приезжей из Херсона, из питомника", – рассказал "Сегодня" руководитель отдела ихтиологии Черновицкого рыбоохранного патруля Игорь Панивский.

50 тысяч маленьких щук выпустили у Збруча. Зарыбление щукой проводят в этой части Днестра из-за того, что тут условия для развития малька – лучшие. Специалисты предполагают, что каждая четвертая рыбка приживется в этих водах, остальные - расплывутся дальше по течению Днестра.

Отметим, что рыбок выпускают в Днестр только второй год подряд, а до этого десятилетиями Днестровское водохранилище почти не зарыбливали. В прошлом году сюда выпустили сомов, теперь – щук.

Ранее мы писали о том, что в Черновицкой области из-за высыхания водоемов Днестра возникла угроза для нереста – на берегах сохнет отложенная икра, а в реках гибнет рыба.

Также мы сообщали, что 

Напомним, что в Черновицкой области местный рыбоохранный патруль с начала нереста зафиксировал уже шесть десятков нарушений.

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Тег рыба, популяция, тернопольская область , Днестр

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