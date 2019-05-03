Черновицкие экологи предупредили об угрозе для нереста в водоемах Днестра

Спуски воды на Днестровской ГЭС привели к проблемам рыбного нереста

Е. Фатеева. Фото: Сегодня

В Черновицкой области из-за высыхания водоемов Днестра возникла угроза для нереста – на берегах сохнет отложенная икра, а в реках гибнет рыба. "Сегодня" отправились на поиски ответа – почему не хватает воды и как это можно исправить.

Так, возле села Анадолы на каждом шагу вдоль берега Днестра – погибшие карпы, весом в несколько килограммов, а также караси и щуки.

Оказалось, что две недели назад от берега начала отходить вода. Сотрудник рыбоохранного патруля даже установил специальные отметки – суши стало на 30 метров больше. А еще недавно сюда, на места, где сейчас трава и кусты, выходила нереститься рыба. Сейчас вода стремительно отходит и создаются небольшие озера, из которых рыба не может выбраться в реку.

Схожая ситуация почти по всему берегу верхнего Днестра. Нерест в Черновицкой области – под угрозой, убеждены в областном управлении рыбного хозяйства.

"После последних исследований насчитывается около 38 видов рыб. Среди которых большое количество рыб, занесенных в Красную книгу и подлежащим природоохранному статусу. Но оберегать их не так легко. Из-за ежегодных весенних экологических спусков воды на Днестровской гидроэлектростанции рыбе не удается отнереститься", – объяснила Ольга Гринько, ихтиолог государственного агентства рыбного хозяйства в Черновицкой области.

"С семи часов утра вода стремительно падает. И приблизительно упала сантиметров на 15 еще ниже уровня, чем она была вчера", – добавил Сергей Петращук, инспектор Черновицкого рыбоохранного патруля.

Каждой весной Днестровское водохранилище теряет воду для того, чтобы ее хватило дальше по руслу реки, аж до самой Одессы. Таким образом весной воду сбрасывают уже более 30 лет ради одесских плавней.

За месяц экологических спусков Днестровская ГЭС по решению специальной национальной комиссии должна сбросить из водохранилища миллиард кубометров воды. Но, по мнению местных специалистов – это слишком много.

"Потери будут существенными. Рыба уже не сможет нормально отнереститься", – подчеркнул Владимир Семченко, ведущий гидролог бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет.

На самой ГЭС объясняют, что действуют в рамках нормативов и менять их – не могут.

"Функцию эту определяет межведомственная комиссия. Мы являемся техническими исполнителями. Потому что на территории Черновицкой области, скажем, у нас не проводится какой-то промышленный вылов рыбы и потому вопрос регулирования экоспуска с учетом нашей территории обычно не учитывается на данный момент", – признал руководитель Днестровской ГЭС Вячеслав Клим.

И если в Черновицкой области вода отходит, то в Одесскую за три недели еще не дошла. "Сегодня" убеждаются в этом собственными глазами. Тут должен нереститься карась, сазан, судак и лещ.

"Если воды нету, она побудет в речке и скатится в Днестровский лиман. Ее нерест пройдет, но в более условиях не оптимальных для нее", – объяснил Валентин Таран, главный специалист отдела ихтиологии госагентства рыбного хозяйства в Одесской области.

Для того, чтобы наполнить водой эту территорию, и нужны экологические спуски Днестровской ГЭС. В прошлые годы такие "ясли для рыбы" наполнялись водой только на 60%.

"Это мы считаем более-менее оптимальные условия для прохождения нереста. Но полностью эти участки заливались в конце 80-х, начале 90-х", – добавил Таран.

Сейчас воды не хватает и в верховье, и в низовье Днестра. А чтобы ее хватало, говорят специалисты, и в Одесской, и в Черновицкой областях, нужно квалифицированно вычислять объемы. Начинать экологические спуски раньше и не накапливать много воды в водохранилище.

Напомним, что в Черновицкой области местный рыбоохранный патруль с начала нереста зафиксировал уже шесть десятков нарушений. С 1 апреля тут уже выписали штрафов на 8 тысяч гривен.

В Харьковской области задержали браконьера из села Чистоводовка Изюмского района, который ловил рыбу в период нереста.

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